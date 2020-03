Coronavirus: FI, zone economiche speciali per la ripartenza della Lombardia

- La Lombardia "è la regione più colpita dal Coranavirus: oltre che con la tragedia umana dovrà fare i conti anche con un crollo del Prodotto interno lordo che avrà ripercussioni nazionali molto significative. Le Zone economiche speciali (Zes), sono strumenti di rilancio economico, pensati per territori in oggettiva difficoltà: una Zes lombarda consentirebbe di abbattere la burocrazia, semplificare il commercio con l'estero e allentare la pressione fiscale, garantendo un ritorno alla normalità più rapido ed efficace". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia in cui si ricorda che il partito si è fatto portatrice di tale richiesta, tramite una mozione del consigliere Gabriele Barucco, che ha impegnato il presidente della Regione a presentare la richiesta al governo. "Le Zes rappresentano una battaglia che porto avanti da un anno – sostiene Barucco – e stanno riscuotendo sempre più appoggi. Devono essere utilizzate con criterio e coinvolgere l'intera filiera lombarda. Con che coraggio, infatti, potremmo immaginare di limitarle a Milano, lasciando fuori Brescia, Bergamo e Lodi, le aree più colpite dal Covid-19? La Lombardia si rialza in piedi unita o non si rialza affatto". (segue) (Rin)