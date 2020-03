Coronavirus: FI, zone economiche speciali per la ripartenza della Lombardia (2)

- Di analogo tenore la dichiarazione del coordinatore regionale e parlamentare europeo di Forza Italia, Massimiliano Salini: "L'impatto della crisi sul Pil stimata da Confindustria è enorme: -10 per cento nel primo semestre 2020. La Lombardia è il motore economico del Paese: se non riparte la Lombardia, non riparte l'Italia. Le aziende che trainano il Pil nazionale hanno di fronte prospettive catastrofiche. Molte rischiano una contrazione del fatturato insostenibile con conseguente perdita di posti di lavoro. La creazione di Zes, normalmente pensate per zone depresse del Sud Italia, va quindi estesa senza indugio anche a territori strategici come la Lombardia, la cui competitività oggi è gravemente minacciata". Analisi condivisa anche da Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera e consigliera comunale a Milano: "Quando finirà l'incubo sanitario, avremo di fronte un periodo economico molto problematico. Per questo servono risposte coordinate a livello nazionale ed europeo. Come gruppo parlamentare e come partito siamo impegnati ad incrementare le risorse fin qui stanziate dal governo e a introdurre poderosi innesti di semplificazione delle procedure. Per la Lombardia la creazione di una o più Zone economiche speciali, può rappresentare la chiave di volta, per accelerare l'uscita dalla crisi e l'allontanamento dello spettro della recessione e dell'aumento della disoccupazione". (Rin)