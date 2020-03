Russia: Duma rinvia di sei mesi obbligo preinstallazione software russo su dispositivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le norme sulla preinstallazione di software di sviluppo domestico sui dispositivi venduti sul mercato russo entrerà in vigore il primo gennaio 2021 e non, come precedentemente previsto, il primo luglio 2020. È quanto approvato dalla Duma su proposta del governo, nell’ambito di un pacchetto di emendamenti emanati in conseguenza della diffusione nel paese dell’epidemia di coronavirus. La preinstallazione obbligatoria di software domestico per l'elettronica venduta in Russia è prescritta da una legge adottata nel dicembre dello scorso anno. (Rum)