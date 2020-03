Panama: coronavirus, disposte restrizioni alle uscite per uomini e donne

- Il governo di Panama ha annunciato ulteriori misure restrittive nel tentativo di contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Nel paese, dove è già in vigore la quarantena totale, le uscite verranno limitate per sesso a seconda dei giorni. A partire da domani, le donne saranno autorizzate a uscire di casa lunedì, mercoledì e venerdì; gli uomini martedì, giovedì e sabato. Domenica nessuno potrà lascare la propria abitazione. Secondo il ministro della Sicurezza, Juan Pino, lo scorso fine settimana sono state arrestate oltre duemila persone per mancata osservanza della quarantena. (segue) (Mec)