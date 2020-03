Panama: coronavirus, disposte restrizioni alle uscite per uomini e donne (2)

- Lo scorso 24 marzo il governo di Panama ha decretato la quarantena totale indefinita nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus. Parlando in un discorso alla nazione il presidente Laurentino Cortizo ha spiegato che saranno esenti dalla misura 18 attività o industrie essenziali. Tra queste la forza pubblica, funzionari di emergenza, personale del ministero della Salute, vigili del fuoco, media. Il decreto prevede anche orari scaglionati per la mobilità dei cittadini, regolati sull’ultima cifra del passaporto o della carta d’identità. Sarà possibile muoversi per acquistare alimenti o medicinali. Per urgenze mediche sarà invece possibile spostarsi in qualsiasi momento. Nel paese si registrano ad oggi 1075 casi confermati e 26 decessi. (segue) (Mec)