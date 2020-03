Panama: coronavirus, disposte restrizioni alle uscite per uomini e donne (3)

- Sono 411 le sin qui vittime legate al contagio da nuovo coronavirus in America latina. L’incedere dell’emergenza, che coinvolge oramai tutti i paesi della regione, sta spingendo diversi governi ad allungare le misure di restrizione su spostamenti interni e attività economiche fino a dopo Pasqua. In Messico si contano 1.094 casi di contagio, il 4 per cento guariti, e 28 morti. Il 24 marzo il governo ha decretato l’ingresso nella fase due dell’emergenza, varando le misure di contenimento sociali in tempo considerato utile per raffreddare l’attesa esplosione dell’epidemia. Solo una settimana dopo, si è entrati nello stato di emergenza sanitaria. (segue) (Mec)