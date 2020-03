Panama: coronavirus, disposte restrizioni alle uscite per uomini e donne (6)

- La Colombia - che ad oggi conta 798 casi di contagio, di cui almeno dieci guariti e 14 morti – entra dal 24 marzo al 13 aprile in quarantena totale, con la sospensione degli spostamenti interni limitata ai casi di necessità e urgenza. Molte le misure di sussidio economico alle classi meno abbienti, restituzione alle famiglie Iva a fine marzo. Dal 17 marzo e al 30 maggio frontiere aperte solo alle merci e –previa quarantena – a colombiani e stranieri residenti. Stop a voli internazionali fino a metà aprile. In Venezuela, che denuncia 129 casi di contagio, si contano tre morti. Stato di “emergenza permanente” su tutto il territorio nazionale, con restrizioni più severe nelle zone più colpite. Censiti i primi casi di contagio “comunitario”. L’alto commissario diritti umani Onu chiede di sospendere le sanzioni a Caracas per alleviare gli effetti della crisi. (segue) (Mec)