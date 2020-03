Coronavirus: gruppo Caldoro, accendere faro su ritardi Regione Campania

- "In Campania bisognerà accendere un faro sui ritardi della Regione nella gestione della emergenza sanitaria". Lo ha chiesto in una nota il gruppo Caldoro Presidente in Consiglio regionale della Campania che ha aggiunto: "Passati i gironi più critici, in consiglio e nelle sedi opportune, proporremo un'azione per comprendere e leggere i ritardi della Giunta. Da due settimane il centrodestra chiede di coinvolgere la sanità privata e convenzionata nella gestione dell'emergenza, di coinvolgere le associazioni più rappresentative del mondo sanitario per un confronto utile e costruttivo ma Palazzo Santa Lucia si chiude a riccio". (segue) (Ren)