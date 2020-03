Coronavirus: Comune Civitavecchia, 143 famiglie assistite dalla rete sociale

- Sono state 143 le famiglie assistete, fino a domenica, della rete della solidarietà del comune di Civitavecchia, che ha effettuato 226 interventi. In distribuzione sono entrati pacchi alimentari, pacchi bambino, pacchi neonato, pacchi igiene. È stato inoltre possibile distribuire 180 chili di pane, messi gratuitamente a disposizione dai fornai "Panificio Sasà", "Panificio Spinelli", "Briciole di Giulio Santoni" e "G.F. di Giuliano Franchi", i quali ogni giorno producono e forniscono appositamente 100 pagnotte, e sette quintali tra frutta e verdura fresche donati dalla Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, partner tra l'altro anche del progetto "A Tavola con il Produttore". La rete di solidarietà di Civitavecchia ha ormai un meccanismo collaudato: dalle 9 alle 12 i Volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile raccolgono le telefonate degli utenti di fascia debole e senza rete familiare, al numero 0766 19422, con i bisogni del caso. "Sotto il controllo e l'attenta verifica dei Servizi sociali -si legge in una nota del comune di Civitavecchia-, si effettua la consegna a domicilio dai volontari della Croce Rossa attraverso le distribuzioni mirate. Sono usate, in caso di necessità e dopo rapido ma scrupoloso controllo dei Servizi sociali, anche le risorse provenienti dal fondo di solidarietà aperto presso la Fondazione Cariciv. A tutte le persone coinvolte nel progetto -conclude la nota-, va il ringraziamento del sindaco Ernesto Tedesco, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, e dell'Assessore ai Servizi Sociali Alessandra Riccetti". (Com)