Coronavirus: Pomezia istituisce due fondi, stanziati oltre 700mila euro, stop pagamento tributi e servizi locali

- La Giunta comunale di Pomezia ha deciso di riapprovare in giunta il Bilancio di previsione 2020-22 per garantire i primi interventi di contrasto all'emergenza covid-19. "Nello specifico, sono stanziati: 360mila euro per interventi di emergenza, sanificazione e pulizia, smaltimento dei rifiuti speciali; 114mila euro di incremento del fondo di riserva per altre spese urgenti e straordinarie; 250mila euro di copertura economica per le nostre società partecipate per i servizi delle farmacie comunali e socio-assistenziali". "Per contrastare le ripercussioni che l'emergenza legata al Covid-19 - spiega la nota - sta generando sull'economia nazionale e locale, la Giunta comunale ha sospeso gli adempimenti tributari legati al versamento dei seguenti tributi e servizi locali, differendolo alla data indicata per l'adempimento come di seguito: Tari quanto dovuto per l'acconto 2020 in scadenza al 30 aprile, viene posticipato al 30 giugno 2020. La misura si intende operativa per le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Imposta di soggiorno: gli incassi conseguiti nei mesi da febbraio a luglio 2020, si intendono rateizzati automaticamente e verranno riversati in tre rate di pari importo il giorno 15 dei mesi di settembre, ottobre, e novembre 2020. Piani di rateizzazione (anche Icp e Tosap): regolarmente autorizzati, le cui rate risultano in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, si intendono rateizzati automaticamente e verranno riversati in quattro rate di pari importo il giorno 30 dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020. Mensa scolastica: nulla è dovuto per i singoli pasti non usufruiti. Trasporto scolastico: riduzione della retta fissa per quanto non usufruito e voucher/restituzione di quanto già pagato. Asili nido comunali: riduzione della retta fissa per quanto non usufruito e voucher/restituzione di quanto già pagato. Parcheggi a pagamento: sospesi. (segue) (Com)