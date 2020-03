Coronavirus: Pomezia istituisce due fondi, stanziati oltre 700mila euro, stop pagamento tributi e servizi locali (2)

- Abbiamo destinato all'emergenza Covid-19 oltre 700mila euro, ha spiegato l'assessore Stefano Ielmini, "rispettando il principio di equilibrio economico-finanziario del Bilancio. Si tratta di un plafond di risorse necessarie per attuare gli interventi che l'Amministrazione comunale intende effettuare per far fronte a tale emergenza sanitaria". "Le risorse stanziate nel Bilancio – ha evidenziato il sindaco Adriano Zuccalà – vanno ad aggiungersi ai fondi stanziati dal Governo Nazionale e dalla Conferenza delle Regioni, che ammontano a circa 660mila euro, e saranno destinate alle esigenze di chi è più in difficoltà. Non solo, in questa fase emergenziale che sta già provocando pesanti ripercussioni, anche economiche, su imprese e famiglie, abbiamo deciso di aiutare i nostri cittadini, sospendendo il pagamento di tributi e servizi comunali. Siamo inoltre già a lavoro sul piano di rilancio per l'economia cittadina, appena finita l'emergenza sarà il momento di lavorare insieme per ripartire nel miglior modo possibile. Comprendiamo le difficoltà del momento e come Amministrazione vogliamo dare un segnale importante della nostra vicinanza". (Com)