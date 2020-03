Serbia: coronavirus, governo mette a punto misure economiche anticrisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha messo a punto un pacchetto di misure del valore complessivo di 5,1 miliardi di euro per aiutare l'economia nazionale colpita dall'emergenza coronavirus. Le misure sono state illustrate oggi in una conferenza stampa a Belgrado dal ministro delle Finanze, Sinisa Mali, e dal presidente della Camera di commercio serba, Marko Cadez. Mali ha precisato che sono due gli obiettivi principali del governo, ovvero mantenere i posti di lavoro e aiutare le aziende più colpite. "Lo Stato assume su di sé il peso della crisi, per fare in modo che l'economia possa attraversare la crisi con il minor numero di conseguenze possibile", ha detto il ministro. (segue) (Seb)