Serbia: coronavirus, governo mette a punto misure economiche anticrisi (2)

- Le misure sono suddivise in 4 punti principali: politica fiscale, assistenza diretta agli imprenditori, sostegno alla liquidità, assistenza a tutti i cittadini adulti dopo la crisi. Ogni cittadino maggiorenne riceverà, alla fine dell'emergenza, un bonus pari a 100 euro in valuta locale. Per quanto riguarda la politica fiscale, Mali ha annunciato che sarà rimandato di almeno tre mesi il pagamento di imposte e contributi sugli stipendi durante lo stato di emergenza. Slitta anche il pagamento dell'imposta sul reddito per il secondo trimestre e sono esentati dall'Iva tutti coloro che effettuano delle donazioni. Per quanto riguarda l'assistenza alle imprese, Mali ha annunciato che saranno pagati tre stipendi minimi a ciascun lavoratore sul proprio conto. Un aiuto pari al 50 per cento del salario minimo sarà erogato alle persone che hanno perso il lavoro in grandi aziende. (segue) (Seb)