Serbia: coronavirus, governo mette a punto misure economiche anticrisi (3)

- Riguardo al sostegno alla liquidità, il ministro ha annunciato investimenti per 2,2 miliardi di euro. Di questi, 200 milioni saranno erogati attraverso il Fondo per lo sviluppo. Gli altri due miliardi serviranno ad aiutare gli imprenditori a contrarre prestiti a basso tasso d'interesse presso le banche e a garantire al tempo stesso agli istituti di credito la massima sicurezza. Le misure non saranno applicabili per le aziende che avranno operato una riduzione del personale di oltre il 10 per cento. (Seb)