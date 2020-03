Coronavirus: Caparini, materiale che governo avrebbe inviato in Lombardia, a Milano non è mai arrivato

- “Sto leggendo dal sito del governo la lista del materiale che presumono di averci inviato. O si è perso qualcosa tra Roma e Milano oppure hanno sbagliato l’indirizzo del destinatario. Comunque siamo fiduciosi che prima o poi arrivi, nel frattempo continuiamo a comprare, ringraziando i tanti donatori e i lombardi che ci hanno dato gli strumenti per fronteggiare l’emergenza”. Lo afferma in una nota l’assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini. “Inoltre, dalla comunicazione dell’Istituto Superiore della Sanità - prosegue Caparini - non si capisce se le mascherine chirurgiche che a milioni abbiamo in magazzino con tutti i requisiti per proteggere i nostri sanitari, possano essere distribuite nelle nostre Rsa e al personale socio sanitario. Sono di gran lunga superiori a quelle che oggi importiamo, sono state vagliate dal Politecnico di Milano, da giorni abbiamo chiesto di esaminarle ma non ci è ancora dato di sapere il loro destino”. (Com)