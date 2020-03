Venezuela: Usa presentano piano straordinario di transizione senza Maduro e Guaidò

- Un piano di transizione per il Venezuela, che prescinda tanto dal presidente Nicolas Maduro quanto dall'auto proclamato presidente "ad interim", l'oppositore Juan Guaidò. È quanto propone l'inviato speciale degli Usa per il Venezuela, Elliot Abrams, prospettando - in un articolo pubblicato oggi sul "Wall Street Journal" - una soluzione rapida per la crisi politica e sociale, resa più grave dall'emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus. Uno schema che comprende il rinnovo delle principali istituzioni venezuelane, lasciando Guaidò alla testa del parlamento (Assemblea nazionale, An) e con il coinvolgimento delle Forze armate. La strategia di Transizione democratica per il Venezuela, spiega Abrams, prevede che tanto Maduro quanto Guaidò "facciano un passo indietro, in modo che i parlamentari eletti dell'Assemblea nazionale", di entrambi gli schieramenti, "possano creare un Consiglio di stato che svolga le funzioni di governo di transizione", incaricato di portare il paese ad "elezioni presidenziali libere". Sperando di poter chiudere la crisi il prima possibile, Washington si riserva comunque di rafforzare la "pressione" su Caracas.Per la buona riuscita del progetto è anche "cruciale" comporre un Consiglio elettorale nazionale indipendente e nominare una Corte suprema in sostituzione di quella attuale, "null'altro che una emanazione del regime di Maduro". All'interno del processo di ristrutturazione democratica, sottolinea Abrams, gli Usa non "appoggiano nessun partito politico" specifico, ritenendo che anche il governativo Psuv (Partito socialista unito del Venezuela) "dovrebbe essere in grado di competere" in uno sceario di elezioni libere ed eque. Ma occorre mettere fine "all'ingiusta persecuzione" contro i parlamentari che ha portato a "decine di deputati in esilio, quattro arresti" e alla rimozione dagli incarichi di molti altri funzionari. Tra questi, lo stesso Guaidò, che nella visione della Casa Bianca dovrebbe rimanere a guidare l'An fino a nuove elezioni.In questo scenario, i militari dovrebbero svolgere un "ruolo essenziale", garantendo un "cambio pacifico" e contribuendo a "definire il futuro del Venezuela". Abrams esorta la polizia e i militari ad "abbandonare il ruolo che il regime di Maduro ha forgiato per loro, portare avanti la repressione sul popolo venezuelano". Al tempo stesso, i militari dovrebbero contribuire "ad espellere gli agenti dell'intelligence cubana che spiano su di loro e sui cittadini, fungendo da scudo per il regime. Il supporto delle Forze armate sul processo di transizione democratica sarebbe un passo cruciale in questa direzione".Secondo l'amministrazione di Donald Trump, l'unica uscita dalla crisi passa attraverso "libere elezioni" presidenziali, istanza sulla quale "il signor Maduro non ha mai realmente trattato in buona fede". E a poco vale, prosegue Abrams, l'impegno a rinnovare il solo parlamento, percorso che Maduro sta portando avanti anche con il contributo di alcuni partiti ritenuti minoritari dell'opposizione. Dal momento che "Maduro non è credibile" per organizzare un nuovo voto, è essenziale creare il Consiglio di stato, l'organo che dovrebbe fungere da governo di transizione.Washington è "pronta a lavorare con tutti i venezuelani e con altri paesi per limare le sanzioni, nel caso se ne dovessero creare le condizioni". La Casa Bianca rivendica il ruolo delle sanzioni come strumento "per privare il regime delle risorse utilizzate per la repressione" e "forzare" Caracas a procedere verso elezioni presidenziali. Sanzioni che non "hanno tolto ai venezuelani cibo e medicine", sottolinea Abrams segnalando che fino a quando l'obiettivo di far uscire il paese dalla crisi, la "pressione si rafforzerà". (Res)