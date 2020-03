Roma: Rebecchini (Acer), preoccupa blocco a lavori Tangenziale, è opera importante per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Ance Roma - Acer, Nicolò Rebecchini in una nota, commenta lo stop del Tar ai lavori della tangenziale est di Roma. "Il Tar - con decreto monocratico - ha bloccato i lavori della tangenziale fissando a brevissimo l'udienza per la discussione della sospensiva, al 6 aprile. Nel doveroso rispetto delle prerogative della magistratura - spiega Rebecchini - augurandomi che la vicenda abbia un esito positivo che sappia conciliare le diverse esigenze - dichiara - debbo manifestare le mie perplessità per un sistema in cui la realizzazione di importanti opere di riqualificazione infrastrutturale è continuamente messa a rischio. Trattasi di un'opera programmata da tempo, che l'amministrazione ha saputo meritoriamente far approdare al cantiere a seguito di una procedura di gara complessa. Un’opera oggetto di una progettazione accurata che ha cercato di conciliare le esigenze di superamento di un’infrastruttura ormai obsoleta, con quelle di complessiva riqualificazione dell'area ed in cui l'impresa ha operato nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni progettuali e di tutela ambientale. Per il Presidente dei costruttori romani: “Ipotizzare che un'opera di tale rilevanza (forse la più importante oggi in corso di realizzazione nella Capitale ) possa essere bloccata per effetto di un intervento successivo a valutazioni che sono state complesse e approfondite e che hanno tenuto conto dell'insieme degli interessi in gioco, non può che preoccupare. Ciò, peraltro, in un periodo quale quello attuale caratterizzato da una gravissima crisi - conclude Rebecchini - nonostante la quale l'amministrazione e le imprese proseguono responsabilmente nell'opera di riqualificazione della città". (Com)