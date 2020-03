Coronavirus: Gallera, in Lombardia diminuiscono positivi rispetto a ieri

- "Anche oggi i dati sono conferma di una speranza che diventa qualcosa di più anche se non dobbiamo in alcun modo abbassare la guardia e dobbiamo continuare con grande fermezza la nostra battaglia". Lo ha detto l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, in diretta streaming per fare il consueto punto quotidiano sull'emergenza coronavirus. Nello specifico, "oggi i nuovi positivi da Coronavirus sono 43208, 1047 in più, ieri erano 1154, quindi diminuiscono i numeri di positivi", ha riferito Gallera aggiungendo che "le persone ricoverate sono 11883, +68 e ieri erano +202 quindi anche questo è un dato positivo". (Rem)