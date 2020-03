Coronavirus: Gallera, in Lombardia ieri 381 decessi

- "Il numero dei decessi è arrivato a 7899, +381. L'unico elemento che notiamo, anche se i dati vanno presi giorno per giorno, è che ieri erano 458 mentre oggi sono 381". Lo ha detto l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, in diretta streaming per fare il consueto punto quotidiano sull'emergenza coronavirus. "Ogni decesso - ha chiosato Gallera - è sempre un colpo al cuore importante perché parliamo di nostri concittadini che sono stati falcidiati da questo virus". (Rem)