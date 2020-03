Coronavirus: Protezione civile, 77.635 persone contagiate, 2.107 casi in più ma dimezzati da ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 77.635 le persone ancora contagiate dal Covid-19 in Italia. Si tratta di 2.107 casi in più di ieri, un dato stabile ma in lieve aumento rispetto alla rilevazione del giorno precedente quando la crescita era stata di 1.648. È quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il totale dei casi è di 105.792 ai quali vanno sottratte le 12.428 vittime e i 15.729 guariti.(Rin)