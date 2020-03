Coronavirus: Fioretti, in Abruzzo al via domande per cassaintegrazione in deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sarà un gruppo di lavoro specifico per la valutazione delle domande che le aziende presenteranno per accedere alla Cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Politiche del Lavoro dell'Abruzzo, Piero Fioretti, all'indomani della firma dell'accordo quadro con i rappresentanti sindacali e datoriali di tutte le categorie lavorative abruzzesi sulla gestione della Cassa integrazione in deroga. Fioretti ha spiegato: "E' stato un confronto molto costruttivo che ci ha permesso di elaborare un documento che ha identificato al meglio tutta la realtà produttiva regionale in grado di accedere alla Cassa in deroga. La costituzione di un gruppo di lavoro serve proprio a venire incontro alle imprese in modo da ridurre i tempi di erogazione dei trattamenti Cigd per i lavoratori. Ci troviamo a gestire procedure complesse in un periodo di emergenza sanitaria con tempi molti ristretti, ma gli uffici regionali stanno garantendo tutta la copertura possibile". (segue) (Ren)