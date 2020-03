Coronavirus: Fioretti, in Abruzzo al via domande per cassaintegrazione in deroga (2)

Roma, 31 mar 16:17 - (Agenzia Nova) - Fioretti ha quindi proseguito: "In settimana la piattaforma dovrebbe essere funzionante. A quel punto annunceremo la data dalla quale aziende e consulenti professionisti potranno presentate le domande di ammissione alla Cigd. In quell'occasione daremo tutte le informazioni necessarie e tecniche e già da ora invito tutti i soggetti interessati a leggere con attenzione l'intesa che abbiamo sottoscritto ieri. È un documento agile e di semplice lettura che dà indicazioni precise su come comportarsi e muoversi". L'intesa di ieri, hanno fatto sapere dalla Regione, interesserà 54mila lavoratori che secondo il Ministero del Lavoro saranno i potenziali beneficiari della Cassa integrazione in deroga in Abruzzo. Per questi lavoratori sono stati stanziati in totale 70 milioni di euro, con una prima tranche di 27 già nella disponibilità dell'Inps dalla scorsa settimana. (Ren)