Israele: Netanyahu, "progressi significativi" su vaccino Covid-19 Istituto ricerca biologica

- L'Istituto israeliano per la ricerca biologica sta facendo "progressi significativi" sul vaccino contro la Covid-19 e presto inizieranno i test sugli animali. Lo rende noto oggi l'ufficio del primo ministro, dopo l'incontro fra il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e il direttore dell'Istituto, Shmuel Shapira. Lo scorso febbraio, nel pieno della campagna elettorale per il voto del 2 marzo, Netanyahu aveva chiesto all'Istituto "di agire il più rapidamente possibile per produrre un vaccino contro il virus e stabilire una fabbrica per produrre il vaccino in Israele". Il mese scorso il primo ministro aveva chiesto che le spese per il progetto fossero messe a bilancio, evitando così la chiusura dell'unità per i vaccini dell'Istituto. (Res)