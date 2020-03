Usa: elezioni presidenziali, autorità statali studiano modalità di voto per posta

- Le autorità dei 50 Stati degli Usa stanno valutando in che modo permettere ai propri cittadini di votare via posta o online e così svolgere senza alcun rischio sanitario le elezioni presidenziali di novembre. In tutto 12 Stati dovranno cambiare le loro leggi per consentire ai residenti il voto per corrispondenza che in questo momento è vietato: per farlo sarà necessario cambiare le Costituzioni. Altri Stati hanno approvato leggi speciali legate all'epidemia che concedono il voto a distanza. Proprio oggi la Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, ha chiesto a tutti gli Stati di approvare leggi per permettere il voto via posta a tutti i cittadini. Pelosi ha poi aggiunto che si batterà per stanziare fondi per permettere il voto a distanza nel prossimo pacchetto di stimoli.(Nys)