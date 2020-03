Perù: coronavirs, disposta estensione coprifuoco

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha annunciato un'estensione del coprifuoco disposto per limitare la diffusione del nuovo coronavirus a causa delle numerose infrazioni registrate. Il coprifuoco attualmente in vigore, dalle 20 alle 5 del mattino, verrà allargato dalle 16 alle 5 nei dipartimenti di Piura, Tumbes, Loreto, Lambayeque e La Liberta e dalle 18 alle 5 nel resto del paese. Secondo quanto riferisce l’emittente “Rpp” a due settimane dalla proclamazione della quarantena generale sono state arrestate 33 mila persone per mancato rispetto delle disposizioni. Nel paese si contano ad oggi 950 casi di contagio e 24 morti. (segue) (Mec)