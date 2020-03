Perù: coronavirs, disposta estensione coprifuoco (9)

- Il nuovo coronavirus è anche in Paraguay, dove si registrano 64 casi, con tre decessi. Decretata emergenza sanitaria in tutto il paese, con coprifuoco notturno. Un 30 per cento dei posti di frontiera rimarranno aperti per il rimpatrio solo di connazionali e stranieri residenti. Scuole ed eventi pubblici chiusi per 15 giorni. Dal 13 marzo sospesi tutti i voli dall'Europa e isolamento obbligatorio per chi viene dalla zona Ue. Il governo uruguaiano di Luis Lacalle Pou ha chiuso le frontiere con il Brasile, eccezion fatta per i residenti nelle zone di confine e con l’Argentina. Dal 24 marzo si vietano le uscite dal paese per fini turistici. Contati sin qui 320 casi di contagio e un morto. L'Uruguay, insieme al Brasile, è inoltre uno dei pochi paesi della regione a non aver decretato ancora una quarantena generale. A fronte delle critiche dell'opposizione Lacalle Pou, ha ribadito che le misure adottate "sono per il momento sufficienti". Il governo punta a un'estesa politica di test, anche se non esclude l'adozione di ulteriori misure "nel caso il virus si propagasse in modo esponenziale". (Mec)