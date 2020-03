Coronavirus: Salvini, a Conte proporremo emissione straordinaria buoni tesoro per italiani

- Il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in diretta Facebook, illustrando le proposte che domani la Lega porterà al tavolo con il presidente del Consiglio, ha affermato: "C’è modo e modo di fare debito. Uno è infilando l’Italia nel Mes, ma c’è anche un modo italiano per gli italiani di fare debito. Sul tavolo del governo - ha spiegato - porteremo la proposta di una emissione straordinaria di buoni del tesoro destinati agli italiani, agli investitori, imprenditori e famiglie italiane con degli incentivi, con dei crediti per chi sottoscriverà questi che possiamo chiamare 'titoli di guerra'". Salvini ha poi aggiunto: "Io preferisco indebitarmi con gli italiani piuttosto che mettere a garanzia il lavoro, i risparmi o i nostri ospedali". (Rin)