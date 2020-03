Donbass: autorità ucraine auspicano che nuovo scambio di prigionieri possa tenersi a breve

- Le autorità ucraine e quelle del Donbass potrebbero avviare uno scambio di prigionieri nella formula "tutti per tutti" già nelle prossime settimane. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak, ripreso dai media locali. "Il presidente (Volodymyr Zelensky(ha detto varie volte che l'obiettivo di Kiev è quello di riportare in patria i nostri cittadini che attualmente sono in territorio controllato dal nemico. Il processo negoziale continua, sebbene oggi sia complicato dalla pandemia di coronavirus. Le liste sono state finalizzate, e spero che tutto possa venire definito entro una settimana, o dieci giorni, massimo due settimane, così da iniziare lo scambio di prigionieri", ha detto Yermak.(Res)