Ue: Tajani (FI), espulsione Ungheria? Escluso, Europa faccia di più per emergenza coronavirus

- L'ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, esclude chel'Ue debba espellere l'Ungheria dall'Unione per i pieni poteri chiesti ed ottenuti dal premier Orban. "Non c'entra niente, poi non è che si espellono i governi. Si può non esser d'accordo con un governo, ma i cittadini hanno votato per un partito, per una maggioranza, il Parlamento ungherese, che è sovrano, ha fatto una scelta", ha precisato ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1. Quanto invece ai passi intrapresi dall'Europa per contrastare l'emergenza Coronavirus, il vicepresidente di Forza Italia ha accusato: "Purtroppo non sta facendo tutto ciò che deve, si è mossa in ritardo, qualcosa ha fatto ma ancora non in maniera sufficiente. Non c'è stato un messaggio forte dell'Europa sino ad ora, dobbiamo esser tutti uniti, questa è l'unica guerra al mondo dove vince chi salva più persone. Se l'Europa, in questo momento non è coesa, dimostra che non ha ragione di esistere, e sarebbe un grande fallimento". (Rin)