Coronavirus: a Milano 1.400 persone allontanate dai parchi dai vigili urbani da inizio divieto

- Sono 1.400 le persone allontanate dalle aree verdi e sessanta quelle a cui la Polizia locale di Milano ha contestato la violazione, da quando è scattato il divieto di frequentarle per contrastare l'epidemia di coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i ghisa hanno svolto 14.750 verifiche anti-abusivismo negli esercizi commerciali, con 105 sanzioni, 337 rilevazioni e nove sequestri. Le persone controllate in strada dalla Polizia locale sono state 415 e cinque quelle denunciate per aver violato l'articolo 650 del codice penale. Ottocentocinquantacinque, infine, le rilevazioni telefoniche svolte dal nucleo Duomo per verificare l'ottemperanza all'obbligo di quarantena. I dati sono stati forniti dalla vicesindaca e assessore alla Sicurezza di Milano, Anna Scavuzzo, durante la commissione consiliare dedicata al ruolo della Polizia locale nell'emergenza sanitaria. Al momento sono in servizio una media di 240 equipaggi organizzati nelle 24 ore per il controllo del territorio (automontati, motomontati e in bicicletta), a cui si aggiungono i nuclei operativi e di polizia giudiziaria, per un totale di 450/500 unità a seconda di turni, servizi e necessità. Negli uffici sono in servizio circa 500 agenti e in smart working ne sono impegnati 730. (segue) (Rem)