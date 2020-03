Coronavirus: a Milano 1.400 persone allontanate dai parchi dai vigili urbani da inizio divieto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze in campo sono concentrate nell'applicazione di quanto previsto dai dpcm e dalle ordinanze di Regione Lombardia per contenere il contagio e per questo sono momentaneamente sospesi i servizi incompatibili con l'emergenza, come il controllo di soste, lavori stradali, mercati rionali e i controlli sulle ordinanze di Area B e Area C. Permangono invece le attività ordinarie come gli interventi per gli incidenti stradali, per il rispetto del codice della strada e per i lavori stradali, dove i cantieri pubblici sono ancora aperti. Proseguono infine anche le attività dei nuclei operativi e dei nuclei investigativi e della centrale operativa per il pronto intervento e le segnalazioni. Tutto il personale in servizio - ha assicurato Scavuzzo - ha in dotazione mascherine di tipo chirurgico per proteggere innanzitutto quanti condividono spazi e turni di lavoro e mascherine di tipo Ffp2 o superiori da utilizzare in caso di interazione con soggetti terzi, persone fermate, arrestate o controllate. Tutti gli uffici, le pattuglie e i presidi di Polizia locale sono forniti di gel disinfettante. Il reparto Radiomobile e unità specifiche hanno anche un kit ad hoc con mascherine, guanti, tuta e visiera, per eventuali interventi particolari. (Rem)