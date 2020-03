Ue: von der Leyen, al lavoro con piattaforme online e social media contro fake news su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta lavorando con le piattaforme online per incoraggiarle a intensificare la loro azione contro la disinformazione sul coronavirus. Lo ha dichiarato in un video la presidente dell'esecutivo europeo, Ursula von der Leyen. "L'aglio o la vitamina C possono curare il coronavirus? No. Il virus infetta solo le persone anziane? No. Ma tutti abbiamo visto queste o altre affermazioni false online o sui social media", ha detto. "Vi è un numero crescente di "notizie false" sull'epidemia di coronavirus che circolano, in particolare online. È un'ondata massiccia, che si sviluppa sul terreno dell'incertezza, dell'ansia e del ciclo di notizie in rapida evoluzione. Questo deve finire", ha aggiunto. (segue) (Beb)