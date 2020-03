Ue: von der Leyen, al lavoro con piattaforme online e social media contro fake news su coronavirus (2)

- "Stiamo lavorando con piattaforme online e le incoraggiamo a intensificare la loro azione contro la disinformazione sul coronavirus. Le piattaforme facilitano l'accesso a fonti autorevoli, come le autorità di sanità pubblica. E degradano e persino abbattono i contenuti dannosi e gli annunci di sfruttamento o fuorvianti", ha continuato. Ma secondo von der Leyen bisogna fare di più e le società di social media devono condividere i dati con quanti hanno il compito di verificare i fatti, "in modo che insieme smantelliamo queste voci pericolose. Continueremo a monitorare da vicino le azioni intraprese dalle piattaforme", ha proseguito. "Abbiamo lanciato una sezione speciale sul nostro sito web sulla risposta di Coronavirus in cui è possibile trovare informazioni e fatti", ha concluso. (Beb)