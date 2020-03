Armenia-Germania: colloquio presidente e ambasciatore Banzhaf, focus contrasto a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente armeno, Armen Sarkissian, ha avuto un colloquio telefonico con l’ambasciatore tedesco nel paese caucasico, Michael Johannes Banzhaf, per discutere le misure di contrasto all’epidemia di Covid-19 prese dalle autorità di Erevan e Berlino. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che Sarkissian ha auspicato che “la visita del presidente Frank-Walter Steinmeier ad Erevan, in programma per il mese di settembre, possa comunque tenersi”. Banzhaf, di contro, ha confermato che “per il momento la visita è in agenda”. Al centro del colloquio il coordinamento tra i due paesi nel contrasto alla pandemia, e la possibilità per la Germania di fornire assistenza all’Armenia attraverso la fornitura di tute mediche, respiratori e attrezzature sanitarie di vario genere. (Res)