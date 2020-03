Coronavirus: Iss, mantenere alta attenzione

- Il tema delle tre aree geografiche e in relazione ai contagi "è ancora attuale: Regioni con più casi, Regioni con meno ed altre con ancora un numero limitato di casi". Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati epidemiologici sulla diffusione del coronavirus in Italia. Bisogna mantenere "alta l’attenzione in tutto il Paese con per non far salire la circolazione del virus in quelle Regioni in cui è ancora contenuta", ha aggiunto. (Rin)