Coronavirus: Iss, curva sta arrivando a fase plateau, dati stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La curva dei contagi "ci mostra che i dati sono stabili ma ci troviamo in una situazione in cui sembra che stiamo arrivando ad una forma di plateau", ovvero la fase in cui il picco dei contagi si mantiene stabile. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati epidemiologici sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il dato "non deve farci abbassare la guardia", ha aggiunto. (Rin)