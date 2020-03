Telefonia: blocco portabilità del numero, Adiconsum auspica approvazione emendamento

- "E' in atto una polemica rispetto al tema dei rapporti commerciali tra aziende e consumatori circa il blocco della portabilità del numero telefonico". Lo ha fatto sapere in una nota Adiconsum. "La norma relativa al blocco - ha proseguito il presidente Adiconsum Carlo De Masi - è assolutamente da condividere in questa delicata fase emergenziale del Paese. Non è, infatti, il momento della competizione commerciale tra aziende, in quanto bisogna tutelare innanzitutto, la salute dei lavoratori e degli stessi cittadini-consumatori. Siamo convinti che in questo periodo, che ci auguriamo breve, legato all'emergenza coronavirus, il blocco, così come è stato adottato anche in altri Paesi europei, non possa che avere effetti positivi". "Per cui - ha concluso De Masi - è da bandire ogni forma di polemica su una tematica così rilevante. Auspichiamo, pertanto, l'approvazione dell'emendamento sindacale in discussione in Parlamento".(Ren)