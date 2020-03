Coronavirus: Iss, in Lombardia decrescita contagi ma ancora numero significativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evoluzione della diffusione del coronavirus in Lombardia "è in decrescita ma i casi sono ancora un numero significativo". Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati epidemiologici sulla diffusione del virus in Italia. (Rin)