Coronavirus: Fontana, se nuovi tipi di esami validi, può cambiare strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo una valutazione su questi nuovi tipi di esami che sono stati introdotti, e i nostri istituti stanno cercando di sperimentarli, e se dovessimo individuare qualcosa di più rapido ed efficiente è chiaro che la strategia potrebbe modificarsi in maniera sostanziale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Attilio Fontana, descrivendo le strategie che si stanno adottando nella valutazione di nuovi possibili strumenti per l'indagine epidemiologica, oggi affidata ai tamponi. "Stiamo iniziando una serie di sperimentazioni su altri tipi di tamponamenti - ha proseguito Fontana precisando come al momento attuale - "sulla base delle disponibilità dei nostri laboratori e dei reagenti che riceviamo tramite la Protezione civile noi possiamo fare al massimo tra i 5-6 mila tamponi al giorni, ed è quello che stiamo facendo e realizzando. Anche se dovessimo dedicarci tutte le nostre forze, da 5 mila tamponi potremo arrivare a 10 mila, che non è comunque un numero comunque sufficiente per fare una campagna di valutazione. Altra cosa è se alcuni di questi tamponamenti rapidi dovessero risultare efficaci. Quelli che oggi sono sul mercato, secondo l'Iss sono assolutamente inefficaci e coprono poco più del 50 per cento della serietà. Uno su 2 è sbagliato". Il governatore lombardo ha poi precisato che il tampone ad oggi "è un accertamento che ha una validità temporanea: una persona che può risultare non positiva al momento del prelievo, dopo 8 ore, quando arriva l'esito negativo, si può essere infettato". In merito alle polemiche degli ultimi tempi sui tamponi: "Si è confuso tra lo strumento diagnostico e lo strumento di cura, i tamponi servono a individuare chi è affetto dal coronavirus", ha sottolineato Fontana. (Rem)