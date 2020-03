Ungheria: Orban subisce critiche dai partner internazionali dopo l'estensione dei poteri speciali

- Con l’approvazione da parte del parlamento ungherese della legge che attribuisce poteri straordinari al governo di fronte all’emergenza coronavirus, le autorità di Budapest hanno ancora una volta attirato forti critiche dall’opposizione e da parte della comunità internazionale. L’accusa rivolta al governo di Viktor Orban è quella di aver approfittato dello scenario di pandemia da coronavirus per rafforzare il proprio controllo sulle istituzioni ungheresi, in una dinamica che ormai da diversi anni ha portato molti partner esteri, fra cui l’Unione europea, a lanciare l’allarme sul “pericolo autoritario” nel paese. Nello specifico, la legge approvata ieri dal parlamento ungherese istituisce uno stato di emergenza senza limiti temporali , una decisione unica nel panorama europeo, pur nel contesto di un’epidemia che ha portato all’attuazione di misure drastiche di contenimento in quasi tutti gli Stati membri dell’Ue. In questo periodo di tempo non determinato, il governo potrà sostituirsi al parlamento, di fatto sospeso, nell’attività legislativa, utilizzando i decreti. Non si terranno inoltre elezioni, e lo stesso esecutivo potrà decidere se annullare la validità di alcune norme. Per i cittadini che violeranno la quarantena sono previsti fino a otto anni di carcere, mentre coloro che pubblicheranno “notizie false” in merito alla situazione dell’epidemia di coronavirus, e quindi alla gestione da parte delle autorità statali dell’emergenza, rischiano fino a cinque anni di detenzione. Tale misura viene considerata da molti critici del governo ungherese come un deterrente all’attività dei giornalisti, già colpiti in passato da leggi che restringevano la libertà di stampa.Il presidente ungherese Janos Ader ha promulgato la legge, che è dunque entrata in vigore poche ore dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea nazionale. A votare in favore della normativa sono stati 137 deputati, ovvero una maggioranza di due terzi in parlamento, che sarà necessaria in caso anche per annullare gli effetti della legge sui poteri speciali dell’esecutivo. Il partito Fidesz e il suo alleato di governo, il Partito popolare cristiano democratico, detengono 133 seggi su 199 a seguito delle elezioni politiche del 2018, restando di fatto gli unici che potranno determinare la fine del periodo di emergenza. Proprio da tale scenario derivano i timori esposti da chi accusa Orban di aver fatto appiglio all’emergenza provocata dal coronavirus per instaurare un regime di controllo totale delle istituzioni ungheresi, giustificando con la necessità di mantenere bassi i contagi una serie di misure ritenute eccessive e pericolose nella prospettiva dello stato di diritto.La stessa situazione sanitaria in Ungheria, con un numero di casi di Covid-19 (492 allo stato attuale) decisamente inferiore ai paesi vicini, non sembra dare adito a una presa di posizione così forte da parte delle autorità. Il governo, tramite il portavoce Zoltan Kovacs, ha respinto tutte le accuse pervenute finora, spiegando come la preoccupazione primaria dell'esecutivo di Budapest sia quella di “proteggere le vite umane” . “Coloro che diffondono accuse infondate circa la nostra gestione della crisi, dicendo che minaccerebbe la democrazia e lo stato di diritto in Ungheria, stanno combattendo contro un nemico immaginario”, ha dichiarato Kovacs. Il portavoce del governo ha poi rilevato come le “false tesi” dei critici vanno a danneggiare gli sforzi volti a fermare la diffusione del contagio. La difesa delle misure straordinarie prese dall’esecutivo resta quindi coerente con una linea che intende evidenziare le circostanze uniche in cui si trovano l’Ungheria e l’intera comunità internazionale.Le parole di Kovacs sono state riprese poi dal ministro della Giustizia ungherese Judit Varga, che ha sottolineato “l’interpretazione errata” della legge sullo stato di emergenza e accusato i critici “dell’Europa occidentale” di applicare ancora una volta un “doppio standard” nel commentare le politiche di Orban. A rispondere all’esecutivo di Budapest è arrivata oggi la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che in conferenza stampa ha sottolineato come sia fondamentale che le misure di emergenza adottate nei paesi membri dell'Ue per affrontare l’epidemia di coronavirus “non siano a scapito dei nostri principi e valori fondamentali, stabiliti nei trattati”. Pur non facendo mai riferimento all’Ungheria, von der Leyen ha usato questa formula proprio per rispondere alle domande dei cronisti in merito alla legge approvata ieri dal parlamento di Budapest. "L'Unione europea è fondata sui valori di libertà, democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni a tutti noi. Dobbiamo difenderli e difenderli, anche in questi tempi difficili", ha dichiarato la presidente, rilevando anche l’importanza di assicurare un funzionamento “libero e indipendente” dei media.Contattato da “Agenzia Nova”, il caporedattore dell’emittente ungherese “Jovo Tv”, Notin Tamas, ha messo in evidenza come “la logica di partito e i giochi di potere interni” abbiamo indebolito la dinamica di formazione di un consenso unitario su base nazionale nella risposta all’emergenza del coronavirus. “La legge straordinaria è stata elaborata tramite un coordinamento fra i diversi partiti e a un certo punto è sembrato che i gruppi parlamentari avrebbero raggiunto un accordo. Il governo ha però deciso di proporre una legge che garantisca un potere esecutivo straordinario per tutta la durata dello stato di emergenza, e l’opposizione ha rilevato come in tale proposta non venisse indicato alcun limite temporale”, ha spiegato Tamas. L’esecutivo di Orban non ha saputo dare una scadenza al periodo in questione, citando le oggettive difficoltà nello stabilire una durata della pandemia, pur menzionando la possibilità che il parlamento voti per porre fine allo stato di emergenza in qualsiasi momento. “Questo è vero, ma i partiti di maggioranza sono gli unici a disporre di due terzi dei seggi del parlamento. L’opposizione ha proposto alcuni emendamenti alla legge, dicendosi disposta a sostenere il testo in questione per un periodo da tre a sei mesi, estendendone la durata se necessario. Tutte le proposte dell’opposizione sono state ignorate, con il governo e i partiti di maggioranza che hanno rifiutato qualsiasi concessione”, ha aggiunto Tamas.Dominik Istrate, analista e giornalista di“Emerging Europe”, ha invece spiegato a “Nova” che le misure adottate dal governo Orban non punterebbero a “instaurare una dittatura”, ma a prepararsi per vincere con ampio margine le prossime elezioni politiche, previste nel 2022, e aggiudicarsi nuovamente una maggioranza di due terzi nel parlamento ungherese. Il premier “ha compreso perfettamente l’importanza della pandemia di coronavirus fin dall’inizio, perché la gestione di questa crisi costituirà il fattore più importante a livello elettorale per le prossime parlamentari”, ha detto Istrate. Per questo motivo, Orban “ha creato una trappola per l’opposizione democratica ungherese”. Il partito Fidesz ha presentato una legge “che ha suscitato grande preoccupazione per la democrazia e la libertà di stampa, sapendo che l’opposizione l’avrebbe criticata”. Una volta verificatosi questo scenario, ha proseguito Istrate, “i sostenitori del governo hanno potuto lanciare una narrativa di questo tipo: mentre Orban e la sua iniziativa rappresentano un’azione decisa, i partiti dell’opposizione non sono in grado di unirsi nell’interesse dell’Ungheria, in un periodo così critico, e per questo sono loro a mettere in pericolo i cittadini”. Per questo motivo il tema della gestione dell’emergenza coronavirus “sarà sfruttato molto da Fidesz nel corso della campagna elettorale per le parlamentari del 2022”. Istrate, che ha definito Orban come “un leader autocratico” ma anche “il principale stratega della politica ungherese”, ritiene che il premier potrebbe persino giungere a rinunciare ai poteri emergenziali appena assunti, proprio al fine “di screditare i suoi critici interni e all’estero”. Come ha concluso lo stesso Istrate, non ci sono al contempo garanzie che il capo del governo “non abusi ancora una volta del suo potere”. (Res)