Germania: coronavirus, governo sosterrà produzione maschere protettive

- Il governo federale sosterrà le imprese che a breve avvieranno la produzione di maschere di protezione contro il contagio da coronavirus. L'obiettivo è proteggere le imprese dai rischi finanziari. È quanto dichiarato oggi dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Scholz ha affermato: “Abbiamo bisogno di una produzione di maschere produttive qui in Germania, che verrà avviata a breve”. Diverse fabbriche sono già pronte a realizzare le maschere di protezione, ha proseguito Scholz, secondo cui la produzione può essere avviata “molto rapidamente”. Il ministro delle Finanze tedesco ha quindi evidenziato: “Ci siamo e agiremo con determinazione”. Alle imprese convertono la produzione a tale scopo, il governo federale fornirà “gli aiuti finanziari necessari affinché le aziende assumano il rischio di realizzare beni che potrebbero non realizzare per sempre”. Come reso noto da Scholz, il governo federale sta collaborando con società internazionali per l'acquisto di dispositivi di protezione dal contagio, al fine di migliorarne l'approvvigionamento. (Geb)