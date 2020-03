Russia: Putin riceve presidente banca Veb, focus su stato finanziario dell'holding (2)

- La società ha completamente ristrutturato le proprie attività in modo da non sovrapporsi a quelle delle principali organizzazioni creditizie della Federazione Russa. "Abbiamo stretto collaborazioni con le principali banche commerciali – Sberbank, Vtb, Gazprombank – e stiamo partecipando alla cosiddetta industria del finanziamento di progetti", ha chiarito Shuvalov. "In generale, ora abbiamo assunto impegni per oltre 300 miliardi di rubli (3,5 miliardi di euro) e, in generale per i piani di finanziamento di progetti si tratta di obbligazioni per 787 miliardi di rubli (9,16 miliardi di euro), di cui solo una parte è finanziata da Veb, mentre il resto sono investimenti provienenti da fondi bancari commerciali", ha aggiunto. Fra i progetti nel portafoglio di Veb, i settori chimico, del gas, la fornitura di aeromobili per Aeroflot e lo sviluppo della rete autostradale. (Rum)