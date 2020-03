Coronavirus: Sogemi, crescono accessi a Foody Mercato Agrolimentare Milano, +6 per cento da settimana scorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività odierna di Foody Mercato Agroalimentare Milano alle ore 11.00 ha registrato 2584 accessi complessivi (+6% rispetto a settimana scorsa) di cui: 860 acquirenti professionali (+6%), 206 trasportatori merce (-2%) e grossisti aperti 113/162. Lo comunica in nota Sogemi. Non si registrano - precisa inoltre la società che gestisce i mercati all'ingrosso di Milano - criticità nell'approvvigionamento e nella distribuzione della merce agroalimentare dal momento che nessun provvedimento limita la circolazione dei prodotti agroalimentari sul territorio italiano. (com)