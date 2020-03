Polonia: Ue approva aiuto per trasferimento trasporto merci nella provincia di Podkarpackie

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, una misura di aiuto per il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia nella provincia sud-orientale polacca di Podkarpackie. Lo ha reso noto la Commissione europea spiegando che l'aiuto assume la forma di una sovvenzione diretta di 6 milioni di euro alla società logistica Treeden Group Sp.z o.o, contribuirà ai costi di costruzione di un terminal di trasbordo dotato di strutture nella stazione di Wola Baranowska, in Polonia, lungo la linea a scartamento largo n. 65 verso l'Ucraina e all'organizzazione intergovernativa regionale "Commonwealth of Independent States" (Cis). L'esecutivo europeo ha sottolineato che questo terminal consentirà uno spostamento tra le diverse modalità di trasporto e stoccaggio di materiali sfusi e container. La Commissione ha valutato la misura in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato e ha riscontrato che la misura di aiuto promuove lo spostamento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia. In particolare, la Commissione ha ritenuto necessaria la misura di sostegno, altrimenti gli operatori di mercato non avrebbero incentivi sufficienti per realizzare investimenti in tale infrastruttura. Su questa base, la Commissione ha concluso che la misura di aiuto è compatibile con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)