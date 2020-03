Coronavirus: Iss, massima attenzione per prevenire diffusione in Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo approfondendo i dati sulle Rsa poniamo attenzione a queste strutture. Abbiamo realizzato un decalogo su come affrontare il virus, una lista per capire di cosa dotarsi, un corso specifico ed un supporto". Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati epidemiologici sulla diffusione del coronavirus in Italia. Su queste strutture, ha chiarito, "è molto importante adottare una speciale attenzione nella prevenzione e nel controllo". (Rin)