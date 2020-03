Coronavirus: sindacati, rimuovere dg Farmacap, da giorni lavoratori sotto pressione

- Rimozione dell’attuale direttore generale di Farmacap, Emiliano Mancini, e una nuova nomina verificata in termini di legittimità e regolarità dai consiglieri capitolini. Sono le richieste di Filcams Cgil, Fiscascat Cisl, Uiltucs Uil e Usi, che denunciano “pressioni e intimidazione in Farmacap”. “E’ davvero sconcertante quello che sta avvenendo in Farmacap, dove da giorni si stanno verificando pressioni e intimidazioni su lavoratori e farmacisti del servizio sociale di prossimità per farli desistere e retrocedere dalle prime misure di sicurezza e tutela della salute, dal rischio epidemiologico da Covid-19 prese in favore non solo dei lavoratori ma anche dell’utenza”, ovvero l’erogazione del servizio “a battenti chiusi” per le farmacie e il lavoro agile negli sportelli sociali. “Di fronte alla legittima e straordinaria resistenza dei lavoratori a mantenere i provvedimenti di tutela originari non si sono fatte attendere le pressioni e le intimidazioni, addirittura paventando possibili provvedimenti di carattere disciplinare”. Secondo i sindacati, inoltre, il direttore generale Mancini vorrebbe “attivare procedure di solidarietà in netta controtendenza visto il momento di emergenza”. “Ci chiediamo – concludono i sindacati – come sia possibile che l’Assemblea capitolina, gli assessori competenti, la sindaca Raggi possano continuare a permettere questo scempio del diritto e della prevenzione della salute, condividendo la scelta per l’attivazione degli ammortizzatori sociali senza intervenire". (Rer)