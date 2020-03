Montenegro: Banca centrale vieta versamento dividendi agli azionisti istituti di credito

- La Banca centrale del Montenegro (Cbcg) ha vietato oggi in maniera provvisoria il versamento dividendi agli azionisti degli istituti di credito. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rtcg" a seguito della riunione di oggi del consiglio di Cbcg, il quale ha approvato la modifica alle misure provvisorie per attenuare gli effetti negativi del coronavirus sul sistema finanziario. La modalità di pagamento degli azionisti attualmente permessa è quella del pagamento in azioni della banca. E' inoltre permesso distribuire i dividendi se trasformati nel capitale azionario. (Mop)