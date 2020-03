Coronavirus: Fontana, ospedale Fiera è gioiello di tecnologia, sarà hub di riferimento per Nord Italia

- Il nuovo ospedale allestito a FieraMilanocity rappresenta "un gioiello di tecnologia e di efficienza realizzato miracolosamente in 10 giorni e rappresenta da un lato la storia dell'efficienza della Lombardia, e dall'altro della generosità: questo ospedale è stato pagato interamente da benefattori, a noi non è costato praticamente nulla". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Attilio Fontana, durante il suo intervento nell'aula del Consiglio regionale a Palazzo Pirelli. "Un domani potrà diventare, sulla base di una richiesta che mi è stata avanzata direttamente dal presidente del Consiglio e dal ministro della Sanità, una sorta di hub di riferimento per la rianimazione per tutto il Nord Italia - ha aggiunto il governatore lombardo - Verranno nei prossimi giorni a visitarlo proprio perché vorranno provare a portare avanti un progetto analogo al Centro e al Sud del nostro Paese". (Rem)