Slovenia-Italia: cinque sindaci aderiscono a minuto di silenzio per vittime italiane coronavirus

- I sindaci di cinque comuni sloveni hanno aderito oggi al minuto di silenzio per le vittime italiane del coronavirus organizzato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Secondo quanto riferisce il sito web del quotidiano "Primorske novice", hanno aderito all'iniziativa il sindaco di Nova Gorica Klemen Miklavic, di Brdo Franc Muzic, di Miren-Kostanjevica Mauricijus Humar, di Rence-Vrgorsko Tarik Zigon e di Sempeter-Vrtojba Milan Turk. Miklavic ha affermato di essere "grato nei confronti del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, per averci informato di quanto accade in Italia, in modo da agire tempestivamente da parte nostra e impedire il dilagare del virus". Miklavic ha inoltre dichiarato che "il gesto di oggi dimostra che siamo solidali nel bene e nel male e proprio nel caso di un'epidemia è importante vivere come in una città sola". (Lus)