Ue: 240 milioni di euro a sostegno rifugiati siriani e persone vulnerabili in Iraq, Giordania e Libano

- L'Unione europea ha approvato un nuovo pacchetto di quasi 240 milioni di euro a sostegno dei rifugiati provenienti dalla Siria e alle persone vulnerabili in Iraq, Giordania e Libano, portando l'assistenza totale attraverso il Fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana a più di 2 miliardi di euro. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che il nuovo sostegno è particolarmente rilevante nel contesto dell'attuale pandemia di coronavirus e fornirà aiuto alle persone più vulnerabili nella regione e aii paesi ospitanti. Il pacchetto di assistenza recentemente adottato comprende 100 milioni di euro per rafforzare la resilienza delle famiglie locali vulnerabili e dei rifugiati siriani, nonché per contribuire all'istituzione di reti di sicurezza sociale sostenibili in Libano; 57,5 milioni di euro per rafforzare il sistema di istruzione pubblica in Libano al fine di offrire un'istruzione inclusiva e di qualità per i bambini vulnerabili locali e siriani rifugiati in Libano; 27,5 milioni di euro per fornire un'istruzione inclusiva, equa e di qualità ai siriani nei campi profughi in Giordania; 22 milioni di euro per migliorare il sistema sanitario pubblico in Giordania, compresa la prevenzione e la gestione delle malattie, in particolare attraverso l'assistenza sanitaria di base; 11 milioni di euro per autorizzare le donne locali e rifugiate e migliorare il loro accesso alle opportunità di sostentamento in Giordania; 10,5 milioni di euro a sostegno di sistemi, politiche e servizi di protezione dei bambini di qualità e sostenibili per ragazzi, ragazze e donne in Libano; 10 milioni di euro per migliorare le condizioni di vita e abitative dei rimpatriati vulnerabili e sostenere la costruzione della pace nella parte occidentale di Ninewa in Iraq. (Beb)